انتهت - مصر (1)-(0) زامبيا.. جووووووول قاتل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - بلجيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا المقامة على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات.

يأتي ذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

لمتابعة المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق 100 مصطفى فتحي بدلا من محمد صلاح

ق 94 جوووووول عرضية من زيزو ورأسية من حمدي فتحي على يسار الحارس

ق 85 تسديدة من مروان عطية تمر بجوار القائم

ق 79 عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني

ق 71 هاني ينطلق ويسدد ولكن فوق العارضة

ق 69 كينجز كانجوا يسدد رأسية تمر بجوار القائم

ق 65 خروج أحمد فتوح وطارق حامد ونزول محمد حمدي ومروان عطية

ق 60 تمريرة رائعة من زيزو ورأسية من تريزيجيه في العارضة

ق 54 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن تمر بجوار القائم

ق 46 خروج محمد النني ونزول زيزو

استراحة

ق 30 الركنية تُلعب ومصطفى محمد يلعب بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 29 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن الحارس يتصدى

ق 20 فاشون ساكالا يراوغ محمد هاني ويسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 17 صلاح يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 4 حمدي فتحي يسدد والحارس يتصدى

ق 3 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع.

بداية المباراة

محمد صلاح منتخب مصر منتخب زامبيا
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