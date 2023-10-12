انتهت - مصر (1)-(0) زامبيا.. جووووووول قاتل
الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا المقامة على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات.
يأتي ذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.
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نهاية المباراة
ق 100 مصطفى فتحي بدلا من محمد صلاح
ق 94 جوووووول عرضية من زيزو ورأسية من حمدي فتحي على يسار الحارس
ق 85 تسديدة من مروان عطية تمر بجوار القائم
ق 79 عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني
ق 71 هاني ينطلق ويسدد ولكن فوق العارضة
ق 69 كينجز كانجوا يسدد رأسية تمر بجوار القائم
ق 65 خروج أحمد فتوح وطارق حامد ونزول محمد حمدي ومروان عطية
ق 60 تمريرة رائعة من زيزو ورأسية من تريزيجيه في العارضة
ق 54 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن تمر بجوار القائم
ق 46 خروج محمد النني ونزول زيزو
استراحة
ق 30 الركنية تُلعب ومصطفى محمد يلعب بالرأس ولكن بجوار القائم
ق 29 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن الحارس يتصدى
ق 20 فاشون ساكالا يراوغ محمد هاني ويسدد ولكن الشناوي يتصدى
ق 17 صلاح يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 4 حمدي فتحي يسدد والحارس يتصدى
ق 3 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع.
بداية المباراة