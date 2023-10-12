انتهت - مصر (1)-(0) زامبيا.. جووووووول قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا المقامة على هامش معسكر الفراعنة في الإمارات.

يأتي ذلك خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر.

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نهاية المباراة

ق 100 مصطفى فتحي بدلا من محمد صلاح

ق 94 جوووووول عرضية من زيزو ورأسية من حمدي فتحي على يسار الحارس

ق 85 تسديدة من مروان عطية تمر بجوار القائم

ق 79 عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني

ق 71 هاني ينطلق ويسدد ولكن فوق العارضة

ق 69 كينجز كانجوا يسدد رأسية تمر بجوار القائم

ق 65 خروج أحمد فتوح وطارق حامد ونزول محمد حمدي ومروان عطية

ق 60 تمريرة رائعة من زيزو ورأسية من تريزيجيه في العارضة

ق 54 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن تمر بجوار القائم

ق 46 خروج محمد النني ونزول زيزو

استراحة

ق 30 الركنية تُلعب ومصطفى محمد يلعب بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 29 تسديدة خطيرة من تريزيجيه ولكن الحارس يتصدى

ق 20 فاشون ساكالا يراوغ محمد هاني ويسدد ولكن الشناوي يتصدى

ق 17 صلاح يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 4 حمدي فتحي يسدد والحارس يتصدى

ق 3 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع.

بداية المباراة