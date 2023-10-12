كرة سلة - الأهلي رابع البطولة العربية بالخسارة أمام الكويت

نال الأهلي المركز الرابع في البطولة العربية، بخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام الكويت الكويتي بنتيجة 87-84.

وانتهى الربع الأول بتقدم الكويت بنتيجة 33-26.

وانتهت الفترة الثانية بتقدم الأهلي 49-44.

وفي الربع الثالث تقدم الكويت بنتيجة 65-62.

وكان الأهلي قد خسر نصف النهائي أمام جمعية سلام المغربي، فيما خسر الكويت أمام بيروت اللبناني.

وتقام المباراة النهائية بين بيروت اللبناني وسلا المغربي في السادسة والنصف مساء.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية في قطر.

ومثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وأكمل الاتحاد السكندري حتى ربع النهائي الذي خسره أمام الأهلي.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.