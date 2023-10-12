تشكيل مصر – عودة النني وتريزيجيه.. وصلاح يقود الهجوم أمام زامبيا
الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 17:39
كتب : أحمد الخولي
يقود محمد صلاح قائد منتخب مصر تشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد زامبيا.
ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام السابعة من مساء اليوم.
وعاد محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.
فيما يتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء بعد شكوك حول لحاقه بالمباراة.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني
في الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني
في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد- محمد صلاح
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