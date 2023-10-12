رابطة الدوري الإنجليزي تصدر بيانا بشأن الوضع الراهن

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس بيانا بشأن ضحايا حرب إسرائيل ضد فلسطين.

وتقام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن، بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء.

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وأضاف "نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسؤولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر"

وشدد "وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر الوقوف على الحياد والوقوف دقيقة صمت تضامنا على جميع ضحايا حرب إسرائيل ضد فلسطين دون الوقوف مع طرف واحد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الاتحاد الإنجليزي في إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل.

وجاء ذلك قبل أن تكشف شبكة بي بي سي عن تراجع الاتحاد الإنجليزي خوفا من رد فعل عنيف وعدم حدوث انقسام بين مجتمعات داخل إنجلترا.

واستدل التقرير على ما حدث داخل فريق واحد مثل أرسنال عندما نشر محمد النني صورة علم فلسطين بينما أعلن أولكسندر زينشينكو دعمه لإسرائيل.

ويلعب منتخب إنجلترا وديا أمام أستراليا غدا الجمعة بينما يواجه إيطاليا يوم الإثنين.

الدوري الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي
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