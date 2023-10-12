تقرير: ليفربول يراقب ميسي الأردن

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

موسى التعمري لاعب الأردن يسدد على مرمى أستراليا

ذكر موقع أنفيلد ووتش أن نادي ليفربول يراقب تطور الأردني موسى التعمري جناح مونبيلييه الفرنسي تمهيدا لضمه.

التعمري الذي انضم لمونبيلييه خلال فترة الانتقالات الصيفية يتألق بشدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأوضح تقرير أنفيلد ووتش أن تألق التعمري لفت أنظار ليفربول مؤخرا.

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وكان اسم التعمري قد ارتبط بليفربول في 2020 حين كان يتألق في صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي الذي فاز معه بعدة ألقاب.

كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2018-2019.

البالغ من العمر 26 عاما يلعب في نفس مركز محمد صلاح.

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ولفت أنظار مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند من قبل.

وقضى التعمري 3 مواسم في صفوف فريق لوفين البلجيكي قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

خلال فترة وجوده في بلجيكا، كان التعمري أكثر لاعب قام بمراوغات في الدوري البلجيكي، وفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا.

وسجل اللاعب الملقب بـ"ميسي الأردن" ثلاثة أهداف في ست مباريات بالدوري الفرنسي حتى الآن.

ليفربول مونبيلييه موسى التعمري
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