بنزيمة: حققت كل شيء مع ريال مدريد.. ومكة مكان استثنائي

وصف الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، مدينة مكة المكرمة بالمكان الاستثنائي.

وانضم بنزيمة لصفوف اتحاد جدة بداية الموسم الجاري بعد مسيرة ذهبية مع ريال مدريد.

وقال بنزيمة عبر حساب الدوري السعودي: "أتيت للدوري السعودي بعد أن حققت كل شيء مع ريال مدريد أظن أنه حان الوقت لتجربة تحدي جديد، ولوقت طويل جدا حتى قبل كرة القدم لطالما أردت أن آتي إلى هنا. إنه مشروع من كل النواحي وبالنسبة لي أردت أن أكون حقا جزءا من هذه القصة وأن أساعد في نهضة كرة القدم في السعودية. هذا واحد من الأسباب التي جعتلني آتي هنا وأيضا لأنها دولة مسلمة وأيضا لأنهم رحبوا بي بأيدي مفتوحة".

وأضاف "عندما تكون في مكة أنت في الحقيقة. إنها الحقيقة لكل مسلم. عندما تكون هناك تشعر بالسلام والنقاء. إنه فعلا مكان استثنائي".

وشدد "أنا سعيد هنا داخل وخارج الملعب. إنني أقدر حب الناس لي هنا وسأعمل على رد التحية لهذا الحب على أرضية الملعب. يوجد الكثير من الشغف بكرة القدم هنا. أصبح الكثير يشاهد الدوري بعد جلب الأسماء الكبيرة".

وأتم "لقد بدأنا بشكل جيد هذا الموسم والتشكيلة لم تتغيرا كثيرا منذ الموسم الماضي وهذا شيء جيد. لقد كنت اعاني من إصابة لكنني أفضل الآن وسأقوم برفع مستواي. الهدف الاهم بالنسبة لي تحقيق البطولات بنهاية الموسم".

ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

ويستعد بنزيمة لقيادة اتحاد جدة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2023 التي تستضيفها السعودية.

ويلعب الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي أمام الأهلي في ربع نهائي المسابقة.

بنزيمة خاض مع اتحاد جدة 7 مباريات بالدوري السعودي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.