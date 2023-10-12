خبر في الجول - محمد رمضان يشارك في الأغنية الرسمية لـ كأس إفريقيا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 15:55

كتب : محمد عبد العظيم

محمد رمضان يستعد للمشاركة في قرعة كأس أمم إفريقيا

يشارك الفنان المصري محمد رمضان ضمن الفريق الغنائي الذي سيقدم الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد رمضان سيشارك في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023 رفقة المطربة النيجيرية يامي آلادي، والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

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وسيظهر محمد رمضان خلال قرعة البطولة المقرر اقامتها مساء اليوم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن موعد قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأوضح كاف في بيانه أن مراسم القرعة ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وأعلن كاف أن الثنائي المعتزل، الإيفواري ديديه دروجبا والنيجيري جون أوبي ميكيل، سيتواجدان بجوار المغربي أشرف حكيمي وساديو ماني في عملية سحب القرعة.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

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موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام القرعة يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وتُذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول

مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني

نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع

غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

منتخب مصر كاف كأس أمم إفريقيا
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