مجدي عبد العاطي يلاقي إيمري في مقر أستون فيلا

تواجد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد في مقر نادي أستون فيلا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويرتبط نادي زد بتوأمة مع أستون فيلا في ظل ملكية الناديين للآخوان ساويرس.

ونشر عبد العاطي صورته مع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا في مقر النادي الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على تويتر.

قبل أن ينشر نادي أستون فيلا تغريدة عبر حسابه النادي على تويتر، ذكر فيها "نرحب بمجدي عبد العاطي مدرب فريق زد إف سي المصري الشقيق في أستون فيلا".

نرحب بـ @MagdyAbdElAty مدرب فريق زد إف سي المصري الشقيق في أستون فيلا 🇪🇬 🤝#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/2ZIqeFeFJf — أستون فيلا (@AVFCArabia) October 12, 2023

قبل شهرين، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب المصري عمر خضر قادما من نادي زد.

وكشف أستون فيلا أن عمر خضر وقع مع النادي على استمارة ما قبل توقيع العقود الرسمية الخاصة باللاعبين المحترفين.

على أن يوقع في 1 يوليو من عام 2024 المقبل على تعاقد طويل الأجل مع أستون فيلا، ولذلك يكون بلغ من العمر 18 عاما.

يأتي ذلك بعدما قضى اللاعب فترة معايشة مع أستون فيلا في الفترة الماضية.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع عمر خضر بحضور أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وأستون فيلا السابق.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا ونادي زد اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري. وكان برفقة أسطورة النادي أحمد المحمدي.