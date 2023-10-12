مران الزمالك - مشاركة عواد بشكل كامل.. وتدريبات تأهيلية لـ أوباما

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 13:44

كتب : إبراهيم رمضان

مقصية أسامة فيصل وتصدي محمد عواد

خاض لاعبو فريق الزمالك فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة 25 دقيقة، تم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

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وحرص أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون ، في ظل اهتمامهم بالجانب البدني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

كما عقد أوسوريو المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة محمد عواد حارس المرمى بشكل كامل استعدادا للفترة المقبلة.

وكان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

كما خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران.

وأدى "أوباما" تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

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