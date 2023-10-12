لاعب منتخب مصر لـ في الجول: تم اختياري كثاني أفضل لاعب في كأس العالم للصم والبكم

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 13:20

كتب : رضا السنباطي

منتخب مصر للصم والبكم

كشف حمادة فاروق لاعب منتخب مصر للصم والبكم عن اختياره كثاني أفضل لاعب في بطولة كأس العالم.

وقال فاروق في تصريحات لـFilGoal.com : "الاتحاد الدولي لكرة القدم للصم والبكم اختارني كثاني أفضل لاعبي العالم في بطولة كأس العالم بماليزيا ،بعد اختيار لاعب ياباني كأفضل لاعبي العالم واحتل لاعب من انجلترا المركز الثالث".

وأضاف "كنا نحلم بالفوز باللقب ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي وحققنا المركز الرابع. محمد النني وعبد الله السعيد وعصام الحضري ومحمد الشناوي حرصوا على دعمنا".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن توقيع عمر معوض لمدة 4 سنوات شكوك حول مشاركة ميسي ضد باراجواي زامل صلاح.. بلماضي يستدعي لعروسي لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر بي بي سي: خوفا من رد الفعل.. المرجح تراجع الاتحاد الإنجليزي عن إضاءة علم إسرائيل

وأتم "حصلت مع المنتخب على المركز الثاني في كأس العالم 2012 وخامس العالم وثالث الأولمبياد والمركز الرابع مؤخرا في بطولة العالم. أشارك حاليا مع فريق السنبلاوين بالقسم الثالث".

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كاس العالم للصم والبكم التي أقيمت في ماليزيا.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏ساعة يد‏‏ و‏نص‏‏

منتخب مصر للصم والبكم
نرشح لكم
مران الزمالك - مشاركة عواد بشكل كامل.. وتدريبات تأهيلية لـ أوباما الأهلي يعلن توقيع عمر معوض لمدة 4 سنوات لاعب المصري السابق: لا يوجد كهرباء أو ماء أو إنترنت هنا في غزة التي دمرها الاحتلال حازم إمام: المنتخب بدأ طريق الجد وفيتوريا يسعى لتقليل الأعمار.. ونسعى للتنوع بين المنافسين خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا "اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر" رسالة من محمد الشناوي إلى غزة مران مصر – التدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة زامبيا.. ومشاركة مرموش
أخر الأخبار
مران الزمالك - مشاركة عواد بشكل كامل.. وتدريبات تأهيلية لـ أوباما 6 دقيقة | الدوري المصري
إنتر ميامي: انتقال ميسي للدوري السعودي؟ مجرد شائعات 21 دقيقة | السعودية
لاعب منتخب مصر لـ في الجول: تم اختياري كثاني أفضل لاعب في كأس العالم للصم والبكم 30 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن توقيع عمر معوض لمدة 4 سنوات 52 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة ميسي ضد باراجواي 56 دقيقة | أمريكا
زامل صلاح.. بلماضي يستدعي لعروسي لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر 58 دقيقة | الوطن العربي
بي بي سي: خوفا من رد الفعل.. المرجح تراجع الاتحاد الإنجليزي عن إضاءة علم إسرائيل ساعة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال سبتمبر ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر