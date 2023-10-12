لاعب منتخب مصر لـ في الجول: تم اختياري كثاني أفضل لاعب في كأس العالم للصم والبكم

كشف حمادة فاروق لاعب منتخب مصر للصم والبكم عن اختياره كثاني أفضل لاعب في بطولة كأس العالم.

وقال فاروق في تصريحات لـFilGoal.com : "الاتحاد الدولي لكرة القدم للصم والبكم اختارني كثاني أفضل لاعبي العالم في بطولة كأس العالم بماليزيا ،بعد اختيار لاعب ياباني كأفضل لاعبي العالم واحتل لاعب من انجلترا المركز الثالث".

وأضاف "كنا نحلم بالفوز باللقب ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي وحققنا المركز الرابع. محمد النني وعبد الله السعيد وعصام الحضري ومحمد الشناوي حرصوا على دعمنا".

وأتم "حصلت مع المنتخب على المركز الثاني في كأس العالم 2012 وخامس العالم وثالث الأولمبياد والمركز الرابع مؤخرا في بطولة العالم. أشارك حاليا مع فريق السنبلاوين بالقسم الثالث".

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كاس العالم للصم والبكم التي أقيمت في ماليزيا.