الأهلي يعلن توقيع عمر معوض لمدة 4 سنوات

أعلن النادي الأهلي توقيع عمر سيد معوض لاعب فريق مواليد 2006 بالتوقيع على عقد احتراف لمدة 4 سنوات.

ووقع عمر معوض في جلسة جمعته مع كل من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ومحمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع وفي حضور سيد معوض والد اللاعب.

وأشار وليد سليمان إلى أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى عرضا للاحتراف الخارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسب ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.

ويهتم نادي ريال بيتيس الإسباني في التعاقد مع اللاعب بعد قضاء فترة معايشة الصيف الماضي.

وأجرى عمر سيد معوض لاعب الأهلي الشاب جراحة ناجحة في الركبة، وذلك في النمسا، وفقا لما أعلنته الشركة التي تتولى وكالته بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلنت أيضا شركة "ماس كي فوتبول" التي تتولى إدارة أعمال عمر سيد معوض، عن استمرار المفاوضات بين الأهلي وريال بيتيس الإسباني لضم اللاعب.

ويغيب عمر معوض حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي.

ووافق الأهلي على سفر عمر معوض إلى إسبانيا من أجل خوض التجربة في ظل الحرص على مصلحته.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

ويترقب ريال بيتيس اللاعب حتى يصل إلى سن 18 عاما وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.

وخاض عمر معوض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم المنقضي.