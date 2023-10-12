شكوك حول مشاركة ميسي ضد باراجواي

تحوم الشكوك حول مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أمام باراجواي يوم الخميس.

وعاد ميسي مؤخرا من إصابته بإرهاق عضلي مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في تصريحات للصحفيين: "سأتحدث مع ميسي أولا قبل أن أقرر ما إذا كان سيلعب ضد باراجواي أم لا، ويجب أن أتأكد من إمكانية مشاركته منذ بداية اللقاء".

وأضاف "أمامنا مباراة أخرى خلال 4 أيام ضد بيرو، وليس من السهل تحديد مدى جاهزيته".

وشدد المدرب المتوج بكأس العالم 2022 "ما يهمنا هو أن يشعر ميسي بالراحة".

وأوضح سكالوني أن ميسي ظهر بشكل جيد في التدريبات لكن شكك في قدرته على المشاركة أمام باراجواي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقد يفكر سكالوني في إراحة ميسي أمام بارجواي من أجل ضمان مشاركته بشكل قوي أمام بيرو.

منتخب الأرجنتين يحتل صدارة جدول تصفيات مونديال 2026 برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويقاسمه في الصدارة منتخب البرازيل.

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