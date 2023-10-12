زامل صلاح.. بلماضي يستدعي لعروسي لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر

استدعى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، لاعب شيفيلد يونايتد ياسر لعروسي لقائمة منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الجاري.

ويلعب منتخب الجزائر أمام الرأس الأخضر في مدينة قسنطينة مساء اليوم الخميس على أن يواجه منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته في الإمارات.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، انضمام لعروسي لقائمة منتخب الجزائر بعد إتمام كافة الأمور الإدارية الخاصة باللاعب، وتغيير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية.

لعروسي صاحب الـ22 عاما ينتظر تمثيل الجزائر للمرة الأولى بعدما حمل قميص منتخب فرنسا للشباب.

وبدأ لعروسي مسيرته مع ناشئي لوهافر الفرنسي قبل ان ينتقل لصفوف ليفربول في صيف 2017 واستمر معه حتى صيف 2021.

وخاض ياسر لعروسي مباراتين بقميص الفريق الأول لليفربول بقيادة يورجن كلوب.

وفي صفقة انتقال حر انتقل لعروسي لصفوف تروا الفرنسي الذي أعاره إلى شيفيلد يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري.