مصطفى محمد يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال سبتمبر

حصد مصطفى محمد مهاجم نانت بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال شهر سبتمبر.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي فوز مهاجم منتخب مصر بالجائزة يوم الخميس.

واقتنص مصطفى الجائزة بهدفه الرائع أمام لوريان من ركلة حرة مباشرة.

وتنافس هدف الدولي المصري مع 4 أهداف أخرى قبل أن يفوز بالجائزة.

الجائزة هي الأولى لمهاجم الزمالك السابق في الدوري الفرنسي، بعدما حصد بعض الجوائز الفردية مع ناديه.

وكان مصطفى محمد قد حصد جائزة لاعب الشهر في ناديه المسماة بـ "كناري الشهر".

ونال مصطفى الجائزة عن شهر سبتمبر بعد حصوله على نسبة 47.53% من الأصوات.

وتغلب لاعب جالاتا سراي السابق على موسيس سيمون وريمي ديكان ودوجلاس أوجوستو في التصويت.

وكان مصطفى محمد قد وصل إلى هدفه الخامس مع نانت في الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب من نانت يسجل خمسة أهداف في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي منذ جافي ندورام في موسم 1995/1996.

وافتتح مصطفى محمد شهر أغسطس بتسجيل هدفين، بينما سجل 3 أهداف في سبتمبر.

بداية أكتوبر لم تكن الأفضل، حيث طرد في أول أيام الشهر أمام رين في الدقيقة 77، بإنذارين بسبب مخالفة تلاها اعتراض قوي على حكم المباراة.

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