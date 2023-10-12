جالتييه مدربا للدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري يوم الخميس تعيين الفرنسي كريستوف جالتييه كمدير فني للفريق.

ويخلف جالتييه المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي أقيل يوم الأربعاء.

وأفاد نادي الدحيل في بيان: "أكملت ادارة النادي إجراءات تعاقدها مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو".

وأضاف "يعتبر جالتييه المولود عام 1966، من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية حيث نجح في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع فريق سانت إيتيان، ولقب الدوري الفرنسي رفقة فريق ليل، بينما حقق لقب كأس الأبطال الفرنسي مع باريس سان جيرمان".

وأعلن الدحيل يوم الأربعاء توصله إلى اتفاق مع كريسبو بإنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

وكان المدرب الأرجنتيني قد نجح خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، كأس قطر وكأس أريدُ، والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.

وقاد نجم تشيلسي وميلان السابق نادي الدحيل خلال 48 مباراة فاز في 34 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 آخرين.

وفي الشهر الماضي انتشرت تقارير حول اقتراب مدرب سان جيرمان السابق من تدريب الدحيل القطري.

وأشارت وقتها التقارير إلى أن سوء نتائج الدحيل من المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جعلت إدارة النادي تفكر في جالتييه.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في يوليو الماضي اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

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