لاعب المصري السابق: لا يوجد كهرباء أو ماء أو إنترنت هنا في غزة التي دمرها الاحتلال

وجه الفلسطيني محمد بلح مهاجم المصري السابق رسالة من غزة عبر حسابه الشخصي لكشف الأوضاع الراهنة.

محمد بلح النادي : المصري المصري

ويلعب بلح لفريق الصداقة الفلسطيني، بعد قضاء فترة في المصري البورسعيدي.

وكتب محمد بلح لاعب المصري السابق عبر إنستجرام: "نحن بخير حتى الآن، والقليل من الأحياء السكنية في غزة بخير إلى الآن، لكن بقية الأحياء لم يعد لها أي أثر وتم تدميرها بالكامل".

وتابع "جميع السكان الفلسطينيين لا يعرفون ماذا سيحدث لهم بعد لحظة من الآن، هل سيبقون على قيد الحياة أم سيقتلهم الإسرائيليون".

وأوضح بلح "أعتذر منكم عن عدم الرد على رسائلكم، فلا يوجد كهرباء ولا يوجد ماء ولا يوجد إنترنت، والوضع النفسي صعب للغاية وأنا غير مهيأ للحديث، لكن كلما أتيحت لي الفرصة، سأكتب شيئا هنا، حتى تعلموا أنني مازلت أتنفس ومازلت على قيد الحياة".

وواصل في رسالته "لن أكتب عن غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بطائراته ومدفعيته، ولن أكتب عن جمال وروعة ورقي حي الرمال الذي فجّر الاحتلال معالمه، ولن أتحدث عن الأطفال الذين لم يبلغوا عامهم الأول بعد ومازالوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة، ولا عن حوالي 400 ألف فلسطيني أجبرهم الاحتلال على الخروج من منازلهم إلى وسط المدينة (المنطقة الآمنة) ثم غدر بهم وقصفهم بطائراته الحربية".

وأضاف "لن أخبركم عن أصدقائي الذين استشهدوا وبكيت عليهم كثيرا، كثيرا، كثيرا، لن أخبركم عن المعنى الحقيقي لفقدان الأصدقاء والأقارب".

واختتم بلح تصريحاته "فقط أريدكم أن تعلموا أن الشعب الفلسطيني مظلوم، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف معنى الإنسانية وأن هذا العالم ظالم".

ولعب بلح لصالح فريق المصري خلال الفترة من سبتمبر 2021 ولمدة عام.