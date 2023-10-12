إقالة مدرب تريزيجيه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع لاعبي طرابزون بأول أهداف الموسم

أعلن نادي طرابزون سبور يوم الخميس إقالة الكرواتي نيناد بيليكا المدير الفني للفريق.

وجاءت الإقالة بسبب تباين النتائج في الدوري التركي.

وأفاد النادي في بيان: "تم إنهاء عقد المدرب نيناد بيليكا، والانفصال بالتراضي".

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عقد المدرب كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2025.

وترك نيناد الفريق وهو في المركز السابع بجدول الدوري التركي.

ويبتعد عن المتصدر فنربخشة بفارق 12 نقطة.

وحقق الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" 4 انتصارات في 8 جولات من الدوري التركي.

فيما تلقى 4 هزائم ولم يتعادل في أي مباراة.

تريزيجيه طرابزون سبور نيناد بيليكا
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