اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش أحد البطولات الكبرى في اللعبة.

وتأهل علي فرج لاعب وادي دجلة بعد التغلب على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في العبور إلى نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي أقوى مباريات ربع النهائي، أقصى طارق مؤمن نظيره محمد الشوربجي والذي يلعب بالجنسية الإنجليزية بعد مباراة ماراثونية.

وتغلب مؤمن على الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 65 دقيقة.

أما في آخر مباريات اليوم الأول من ربع النهائي، ودعت أمينة عرفي -16 عاما- المنافسات بعد الخسارة من الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتستأنف مباريات ربع النهائي فجر يوم الجمعة بأربع مواجهات جديدة.

وتأتي المباريات كالآتي:

نور الشربيني × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (1:00 صباحا)

الإنجليزي مروان الشوربجي × البيروفي دييجو إلياس (1:45 صباحا)

نور الطيب × الأمريكية أوليفيا فليتشر (2:45 فجرا)

مازن هشام × النيوزلاندي بول كول (3:30 فجرا)