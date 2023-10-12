حازم إمام: المنتخب بدأ طريق الجد وفيتوريا يسعى لتقليل الأعمار.. ونسعى للتنوع بين المنافسين

أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول عن أمنيته بالتوفيق للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في الإمارات بلعب مباراتين وديتين أمام كل من زامبيا اليوم الخميس، والجزائر يوم الإثنين.

وكشف حازم إمام عن نية روي فيتوريا المدير الفني لتقليل معدل الأعمار السنية في المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم إمام عبر قناة الحياة: "بدأنا طريق الجد وهذا المعسكر هو الأخير للمنتخب قبل تصفيات كأس العالم ثم أمم إفريقيا، ونسعى لاستغلال معسكر الإمارات بصورة جيدة وتحقيق أقصى استفادة فنية".

وتابع "أشيد بلاعبي المنتخب من أكبر إلى أصغر لاعب، الجميع يتمنى المشاركة والمساندة والأجواء رائعة بينهم والجهاز الفني، وننفذ ما خططنا له بشأن التدرج في المباريات بصورة جيدة حتى الآن".

وأضاف عضو اتحاد الكرة "ميزة فيتوريا هي ضم أي لاعب جديد يظهر بصورة جيدة وهي رسالة للاعبين أن من يؤدي سيكون له دور، ونرى مثلا ضم كوكا وهو لاعب صغير السن وذلك بعد إصابة إمام عاشور، وأيضا المعسكر الماضي ضم حسام عبد المجيد وأسامة فيصل وإبراهيم عادل".

وكشف "فيتوريا يسعى لتقليل الأعمار السنية في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهو ما يحدث بشكل تدريجي".

وأوضح "زامبيا من منتخبات المستوى الثاني مثلها مثل نيجيريا والكاميرون، هم فريق جيد ويمتازون بالقوة ونريد تحقيق أقصى استفادة".

واختتم حازم إمام تصريحاته "بعد ذلك نلعب أمام الجزائر أحد منتخبات شمال إفريقيا ولديها شكل مختلف تماما فالجزائر منتخب كرته رائعة جدا ويمتلك مدرب كبير".

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا اليوم الخميس قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من أكتوبر الجاري.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

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