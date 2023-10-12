مواعيد مباريات الخميس 12 أكتوبر 2023.. مصر ضد زامبيا وقرعة أمم إفريقيا

تنطلق مباريات التوقف الدولي للمنتخبات في مختلف القارات اليوم الخميس الموافق 12 من أكتوبر 2023.

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قرعة أمم إفريقيا

تجرى مراسم قرعة منافسات أمم إفريقيا في تمام العاشرة من مساء اليوم.

وتذاع مراسم القرعة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على يوتيوب وقناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا في يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.

مباريات ودية

يلعب منتخب مصر الأول أمام زامبيا في تمام السابعة مساء على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يلعب المنتخب الأولمبي أمام نظيره الأردن في تمام التاسعة مساء والمقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب.

تصفيات أمم أوروبا

تنطلق منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويستضيف منتخب كرواتيا نظيره تركيا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يواجه منتخب إسبانيا، فريق أسكتلندا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

تصفيات كأس العالم

تقام منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتستضيف كولومبيا منتخب أوروجواي في الحادية عشر والنصف مساء ويذاع عبر قناة SSC السعودية.

بينما تستضيف الأرجنتين منتخب باراجواي في الثانية فجرا، وفي نفس التوقيت تحل أكوادور ضيفة على بوليفيا.

وتسضيف البرازيل منتخب فنزويلا في الثالثة والنصف فجرا.

كرة سلة

يختتم فريق الأهلي مشواره بمنافسات البطولة العربية للأندية باللعب أمام الكويت الكويتي في الرابعة عصرا ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.