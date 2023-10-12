جلوبو تكشف سبب سفر لويس سواريز إلى برشلونة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

يغيب الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز عن تدريبات جريميو البرازيلي من أجل السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

لويس سواريز

النادي : جريميو

جريميو

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن الهداف الأوروجوياني يسافر إلى برشلونة من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية.

وسيغيب سواريز عن 3 حصص تدريبية للفريق على أن يعود يوم الخميس المقبل الموافق 13 أكتوبر.

أخبار متعلقة:
ميسي: استبدالي أمام الإكوادور ربما لن يكون الأخير.. وسعيد بمشاركة رقم سواريز سواريز: سأرحل عن جريميو في ديسمبر المقبل.. وإنتر ميامي لم يتحدث معي مباشرة نونيز: سأرتدي القميص رقم 9 في منتخب أوروجواي بعد موافقة سواريز مدرب جريميو ينهي الجدل حول مستقبل لويس سواريز

وحصل سواريز على راحة خلال فترة التوقف الدولي الجاري بعدما خسر الفريق مباراته الأخيرة في الدوري البرازيلي أمام إنترناسيونال غريمه التقليدي بنتيجة 3-2.

ولم يحظ الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي بالاستدعاء الدولي منذ نهاية مشوار السيلستي في كأس العالم 2022.

وساهم سواريز في 30 هدفا خلال 42 مباراة بجميع المسابقات حيث سجل 18 وصنع 12.

ويلتقي جريميو مع فلامنجو في الجولة 27 من الدوري البرازيلي يوم 19 أكتوبر الجاري.

برشلونة لويس سواريز الدوري البرازيلي لويس سواريز - جريميو
نرشح لكم
السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟ التجربة الأولى بعد البرازيل.. تيتي مدربا لـ فلامينجو برشلونة أم السعودية؟ ماذا يعني فشل فريق ميسي في التأهل لنهائيات الدوري الأمريكي روني ينفصل عن دي سي يونايتد الهزيمة الأولى لـ ميسي.. إنتر ميامي يخسر أمام سينسيناتي طريق الأهلي – دون أي انتصار في الإقصائيات.. بوكا جونيورز إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس طريق الأهلي - ست دقائق كافية.. مارسيلو يقود فلومينينسي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس كوبا سود أمريكانا – نهائي إكوادوري برازيلي ثالث.. ليجا دي كيتو يضرب موعدا ناريا مع فورتاليزا
أخر الأخبار
جلوبو تكشف سبب سفر لويس سواريز إلى برشلونة 2 ساعة | أمريكا
كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | كرة يد
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية 2 ساعة | الدوري المصري
"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير 2 ساعة | الوطن العربي
عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا 3 ساعة | منتخب مصر
الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب 3 ساعة | الوطن العربي
السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟ 3 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر