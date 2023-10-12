جلوبو تكشف سبب سفر لويس سواريز إلى برشلونة

يغيب الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز عن تدريبات جريميو البرازيلي من أجل السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن الهداف الأوروجوياني يسافر إلى برشلونة من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية.

وسيغيب سواريز عن 3 حصص تدريبية للفريق على أن يعود يوم الخميس المقبل الموافق 13 أكتوبر.

وحصل سواريز على راحة خلال فترة التوقف الدولي الجاري بعدما خسر الفريق مباراته الأخيرة في الدوري البرازيلي أمام إنترناسيونال غريمه التقليدي بنتيجة 3-2.

ولم يحظ الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي بالاستدعاء الدولي منذ نهاية مشوار السيلستي في كأس العالم 2022.

وساهم سواريز في 30 هدفا خلال 42 مباراة بجميع المسابقات حيث سجل 18 وصنع 12.

ويلتقي جريميو مع فلامنجو في الجولة 27 من الدوري البرازيلي يوم 19 أكتوبر الجاري.