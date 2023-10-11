كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا

نجح الثنائي المصري يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" في تحقيق الانتصار مع فيزبريم ومونبيليه على الترتيب في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب مونبيليه بقيادة دودو على تيسله السلوفيني بنتيجة 31-29 ضمن منافسات الجولة الرابعة.

أما فيزبريم فحقق انتصارا مريحا على بورتو بنتيجة 44-34.

وسجل يحيى الدرع أربعة أهداف في انتصار فيزبريم ليحقق الفريق المجري ثالث انتصاراته بالمجموعة.

ونجح فيزبريم في تعويض خسارته الجولة الماضية أمام برشلونة ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

أما مونبيليه في نفس المجموعة فنجح في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من فيزبريم وبرشلونة.

وسجل دودو هدفا في انتصار مونبيليه على الفريق السلوفيني.

ويتأهل أول وثاني المجموعة التي تضم ثمانية فرق إلى ربع النهائي مباشرة، بينما يتأهل أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس لثمن النهائي.

ويلعب مونبيليه المباراة المقبلة أمام جي أو جي الدنماركي يوم الأربعاء المقبل.

بينما فيزبريم يستضيف فيسلا بلوك البولندي ضمن منافسات الجولة الخامسة.