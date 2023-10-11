"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

أسامة فلوح

تعرض أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي لحادث سير خطير حسبما أشار حساب النادي الرسمي.

أسامة فلوح

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فأن اللاعب تعرض للحادث في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

واصطدم اللاعب الذي كان على متن سيارة رفقة أصدقائه بشاحنة كبيرة ما استدعى لنقله للمستشفى ثم نُقل لمستشفى أخرى.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد عبد المنعم: أتمنى انضمام زيزو وفتوح للأهلي.. وهذا ما قلته لمعلول بعد هدف الوداد تقرير: أولمبيك أسفي المغربي مهتم بضم والتر بواليا بعد تراجع الوداد مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن

وأشار موقع "لوسيت أنفو سبور" المغربي لإصابة اللاعب "بكسور في الصدر والرأس وفي مناطق مختلفة من جسده".

وصرّح والد اللاعب لموقع "لوسيت أنفو سبور": "خضع ابني لعمليتين جراحيتين، الأمر صعب جدا، نتمنى من الله عز وجل أن يخرج منها سالما، قدر الله ما شاء فعل".

وبحسب الموقع ذاته توافد لاعبو الفريق لزيارة زميلهم وأبرزهم عبد الله حيمود وسيف الدين بوهرة وإسماعيل المترجي.

وانضم فلوح الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في الصيف الجاري لصفوف الوداد قادما من أنجيه الفرنسي، ولم يخض اللاعب أي مباراة حتى الآن بقميص الفريق.

وسبق له اللعب لأندية ستراسبورج الفرنسي وأنجيه الفرنسي والفتح الرباطي المغربي.

الوداد الدوري المغربي أسامة فلوح
نرشح لكم
الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين رغم تهديد مسيرته الكروية في إنجلترا.. سام مرسي يقود حملة للدفاع عن فلسطين وفاة اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية منافس مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة يرفض استقالة بن شيخة منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد
أخر الأخبار
جلوبو تكشف سبب سفر لويس سواريز إلى برشلونة ساعة | أمريكا
كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية ساعة | الدوري المصري
"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير ساعة | الوطن العربي
عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا ساعة | منتخب مصر
الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب 2 ساعة | الوطن العربي
السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟ 2 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر