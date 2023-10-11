"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير

تعرض أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي لحادث سير خطير حسبما أشار حساب النادي الرسمي.

أسامة فلوح النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فأن اللاعب تعرض للحادث في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

واصطدم اللاعب الذي كان على متن سيارة رفقة أصدقائه بشاحنة كبيرة ما استدعى لنقله للمستشفى ثم نُقل لمستشفى أخرى.

وأشار موقع "لوسيت أنفو سبور" المغربي لإصابة اللاعب "بكسور في الصدر والرأس وفي مناطق مختلفة من جسده".

وصرّح والد اللاعب لموقع "لوسيت أنفو سبور": "خضع ابني لعمليتين جراحيتين، الأمر صعب جدا، نتمنى من الله عز وجل أن يخرج منها سالما، قدر الله ما شاء فعل".

وبحسب الموقع ذاته توافد لاعبو الفريق لزيارة زميلهم وأبرزهم عبد الله حيمود وسيف الدين بوهرة وإسماعيل المترجي.

وانضم فلوح الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في الصيف الجاري لصفوف الوداد قادما من أنجيه الفرنسي، ولم يخض اللاعب أي مباراة حتى الآن بقميص الفريق.

وسبق له اللعب لأندية ستراسبورج الفرنسي وأنجيه الفرنسي والفتح الرباطي المغربي.