الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب

أنهى نادي الدحيل القطري تعاقده مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وأعلن الدحيل توصله إلى اتفاق مع كريسبو بإنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

وكان المدرب الأرجنتيني قد نجح خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، كأس قطر وكأس أريدُ، والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.

وقاد نجم تشيلسي وميلان السابق نادي الدحيل خلال 48 مباراة فاز في 34 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 آخرين.

البديل الأقرب

ذكرت قنوات الكاس القطرية في وقت سابق أن جالتييه اقترب من تدريب أحد أندية الدوري القطري

وفي الشهر الماضي انتشرت تقارير حول اقتراب مدرب سان جيرمان السابق من تدريب الدحيل القطري.

وأشارت وقتها التقارير إلى أن سوء نتائج الدحيل من المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جعلت إدارة النادي تفكر في جالتييه.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في يوليو الماضي اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.