الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

هيرنان كريسبو

أنهى نادي الدحيل القطري تعاقده مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وأعلن الدحيل توصله إلى اتفاق مع كريسبو بإنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

وكان المدرب الأرجنتيني قد نجح خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، كأس قطر وكأس أريدُ، والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم الوقت بدلا من الضائع.. دقائق قليلة تُحدث تغييرا واضحا في الدوري الإنجليزي "اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر" رسالة من محمد الشناوي إلى غزة

وقاد نجم تشيلسي وميلان السابق نادي الدحيل خلال 48 مباراة فاز في 34 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 آخرين.

البديل الأقرب

ذكرت قنوات الكاس القطرية في وقت سابق أن جالتييه اقترب من تدريب أحد أندية الدوري القطري

وفي الشهر الماضي انتشرت تقارير حول اقتراب مدرب سان جيرمان السابق من تدريب الدحيل القطري.

وأشارت وقتها التقارير إلى أن سوء نتائج الدحيل من المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جعلت إدارة النادي تفكر في جالتييه.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في يوليو الماضي اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

نادي الدحيل هيرنان كريسبو كريستوفر جالتييه
نرشح لكم
"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين رغم تهديد مسيرته الكروية في إنجلترا.. سام مرسي يقود حملة للدفاع عن فلسطين وفاة اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة إشبيلية يعلن عن تعيين دييجو ألونسو لتدريب الفريق خلفا لمينديليبار منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية منافس مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة يرفض استقالة بن شيخة منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد
أخر الأخبار
خبر في الجول – المحكمة الرياضية تخفض غرامة الزمالك لـ خالد بوطيب.. وخطوة تصعيدية 4 دقيقة | الدوري المصري
"أجرى عمليتين جراحيتين".. تعرض لاعب الوداد لحادث سير خطير 5 دقيقة | الوطن العربي
عامر حسين يوضح سبب اجتماع فيتوريا وصلاح.. وموقف مرموش من لقاء زامبيا 16 دقيقة | منتخب مصر
الدحيل القطري يقيل كريسبو.. وجالتييه البديل الأقرب 34 دقيقة | الوطن العربي
السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟ 48 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
الوقت بدلا من الضائع.. دقائق قليلة تُحدث تغييرا واضحا في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
"اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر" رسالة من محمد الشناوي إلى غزة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر