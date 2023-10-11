السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟

بدأ اليوم عرض المسلسل الوثائقي Messi Meets America، الذي يكشف كواليس رحلة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي انتر ميامي الأمريكي، على منصة Apple TV+.

ويبدو أن منصة أبل تي في + كانت متحمسة لإطلاق المسلسل المكون من 6 حلقات، حتى أنها وصفته بانه أول عمل يكشف كواليس مسيرته في الولايات المتحدة، ولكنه يحصل على ردود أفعال سلبية من النقاد.

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