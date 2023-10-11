السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

ميسي مع إنتر ميامي

بدأ اليوم عرض المسلسل الوثائقي Messi Meets America، الذي يكشف كواليس رحلة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي انتر ميامي الأمريكي، على منصة Apple TV+.

ويبدو أن منصة أبل تي في + كانت متحمسة لإطلاق المسلسل المكون من 6 حلقات، حتى أنها وصفته بانه أول عمل يكشف كواليس مسيرته في الولايات المتحدة، ولكنه يحصل على ردود أفعال سلبية من النقاد.

لمطالعة التقرير بالكامل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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