السهرة الرياضية – تقييمات سلبية لـ Messi Meets America.. لماذا يظهر بيكهام أكثر من ميسي؟
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 22:59
كتب : FilGoal
بدأ اليوم عرض المسلسل الوثائقي Messi Meets America، الذي يكشف كواليس رحلة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي انتر ميامي الأمريكي، على منصة Apple TV+.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
ويبدو أن منصة أبل تي في + كانت متحمسة لإطلاق المسلسل المكون من 6 حلقات، حتى أنها وصفته بانه أول عمل يكشف كواليس مسيرته في الولايات المتحدة، ولكنه يحصل على ردود أفعال سلبية من النقاد.
لمطالعة التقرير بالكامل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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