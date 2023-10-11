خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم

عاد كرم جابر البطل الأولمبي المصري لتدريبات المصارعة الرومانية مجددا.

ونجحت عدسة FilGoal.com في معرفة كواليس تدريبات كرم جابر وموعد عودته.

وقال كرم جابر عبر FilGoal.com: "أجهز لبطولة العالم للرواد والمقرر إقامتها في اليونان لفوق سن 40 عاما".

وتقام منافسات بطولة العالم للرواد لمن هم أكبر من 40 عاما خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري في اليونان.

وكشف كرم جابر "أواصل الإعداد رفقة محمد كيشو البطل الأولمبي الذي يستعد لمنافسات بطولة إفريقيا وإن شاء الله يحصد ميدالية أولمبية جديدة باريس".

وكان كرم جابر قد توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 كما حقق فضية لندن 2012.

أما كيشو فنجح في حصد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 ويستعد للمشاركة في باريس 2024.

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