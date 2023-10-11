سبورت: برشلونة يصارع من أجل نجل أسطورة ريال مدريد.. ووالده يعيق الصفقة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

فيديركو ريدوندو

دخل برشلونة في سباق التعاقد مع الأرجنتيني الصاعد، فيدريكو ريدوندو لاعب أرجنتينوس جونيورز.

نجل فيرناندو ريدوندو نجم ريال مدريد السابق، بات أحد الأسماء الصاعدة بقوة في الكرة الأرجنتينة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يدخل سباق التعاقد مع لاعب وسط أرجنتيتوس جونيورز.

أخبار متعلقة:
لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال.. وكنت سأنفجر مما تعرضت له في الصيف كرة سلة - الأهلي يفرط في فارق الـ17 نقطة ويخسر أمام سلا بنصف نهائي البطولة العربية كونتي يرد على عرض نابولي.. وتقارير تكشف أسماء مرشحة أخرى طاقم تحكيم إماراتي لمواجهة مصر أمام زامبيا

وأوضحت التقارير أن نجل أسطورة ريال مدريد السابق يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، وأن مسيرة والده تمثل عائقا أمام إتمام الصفقة.

وأشارت أن اللاعب لا يمانع الانتقال لصفوف برشلونة على الرغم من رغبة والده في انضمامه إلى ريال مدريد.

Federico Redondo:

وقضى فيرناندو ريدوندو 6 سنوات في ريال مدريد بين عامي 1994 و 2000.

ريدوندو الصغير البالغ من العنر 20 عاما ينتهي تعاقده مع ناديه الأرجنتيني في ديسمبر 2024.

لاعب الارتكاز خاض 52 مباراة مع أرجنتينوس جونيورز وسجل هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.

برشلونة فرناندو ريدوندو
نرشح لكم
لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال.. وكنت سأنفجر مما تعرضت له في الصيف كونتي يرد على عرض نابولي.. وتقارير تكشف أسماء مرشحة أخرى رومانو: نابولي تواصل رسميا مع كونتي.. ونقاط حاسمة قبل الاتفاق آس: تشافي يضغط لضم روكي مبكرا أنشيلوتي يحصل على دكتوراة فخرية.. رسالة للاعبين وإعلان قد يسبب أزمة تقرير: التحقيق مع لاعب يوفنتوس لاتهامه في الرهان بشكل غير قانوني Gaming – هاري كين وساني ضمن المتنافسين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد رفض الإدارة.. بيان من جماهير سيلتيك لدعم فلسطين
أخر الأخبار
خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم 6 دقيقة | رياضات أخرى
الوقت بدلا من الضائع.. دقائق قليلة تُحدث تغييرا واضحا في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر" رسالة من محمد الشناوي إلى غزة 27 دقيقة | الكرة المصرية
مران مصر – التدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة زامبيا 27 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة يصارع من أجل نجل أسطورة ريال مدريد.. ووالده يعيق الصفقة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال.. وكنت سأنفجر مما تعرضت له في الصيف 57 دقيقة | السعودية
كرة سلة - الأهلي يفرط في فارق الـ17 نقطة ويخسر أمام سلا بنصف نهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
كونتي يرد على عرض نابولي.. وتقارير تكشف أسماء مرشحة أخرى ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر