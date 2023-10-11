سبورت: برشلونة يصارع من أجل نجل أسطورة ريال مدريد.. ووالده يعيق الصفقة

دخل برشلونة في سباق التعاقد مع الأرجنتيني الصاعد، فيدريكو ريدوندو لاعب أرجنتينوس جونيورز.

نجل فيرناندو ريدوندو نجم ريال مدريد السابق، بات أحد الأسماء الصاعدة بقوة في الكرة الأرجنتينة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يدخل سباق التعاقد مع لاعب وسط أرجنتيتوس جونيورز.

وأوضحت التقارير أن نجل أسطورة ريال مدريد السابق يحظى باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، وأن مسيرة والده تمثل عائقا أمام إتمام الصفقة.

وأشارت أن اللاعب لا يمانع الانتقال لصفوف برشلونة على الرغم من رغبة والده في انضمامه إلى ريال مدريد.

وقضى فيرناندو ريدوندو 6 سنوات في ريال مدريد بين عامي 1994 و 2000.

ريدوندو الصغير البالغ من العنر 20 عاما ينتهي تعاقده مع ناديه الأرجنتيني في ديسمبر 2024.

لاعب الارتكاز خاض 52 مباراة مع أرجنتينوس جونيورز وسجل هدفا وصنع هدفين بجميع المسابقات.