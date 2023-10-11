لوكاكو يكشف سبب رفض عرض الهلال.. وكنت سأنفجر مما تعرضت له في الصيف

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - روما

كشف روميلو لوكاكو مهاجم روما سبب رفضه عرض الهلال السعودي قبل الانضمام إلى روما معارا في نهاية المطاف من تشيلسي.

وتحدث لوكاكو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "سأتحدث حينما يكون الوقت صائبا لذلك لكن إن قلت لكم ما حدث خلال الصيف الماضي الكل سيشعر بالصدمة".

وواصل "كان هناك لحظات حيث شعرت أنني على وش الانفجار وقبل خمس سنوات ربما كان حدث ذلك".

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واستدرك "لكنني الآن أركز على أفضل ما أستطيع القيام به وهو لعب كرة القدم، لقد عملت بجد طوال الصيف ويجب أن أشكر رادجا ناينجولان على تواصله مع روما نيابة عني".

وربما كشف لوكاكو عن اندلع خلافا بينه وبين سيميوني إنزاجي مدرب إنتر ميلان قبل نهائي دوري أبطال أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال المهاجم البلجيكي: "لقد شعرت بعدم الراحة بعد نهائي دوري الأبطال، كان عقلي مشتتا بسبب ما حدث في الأيام التي سبقت تلك المباراة".

وعن الهلال قال: "لقد شعرت بالتكريم لاهتمامهم لكن بعد المحادثات لم أقتنع بشكل كامل، الدوري السعودي سيصبح بين الأكبر في العالم لكنني لم أرغب في مغادرة أوروبا حاليا".

وتابع لوكاكو "كنت أعرف ما سيحدث خلال الصيف وكان هناك عدة أندية لن أنتقل لهم أبدا، وبالتفكير فيما حدث معي في السنوات الأخيرة على المستوى الكروي والشخصي كل ذلك جعلني أتخذ قراري في النهاية".

واختتم لوكاكو حديثه "لا أحب الحديث كثيرا خارج الملعب ولكن أحيانا يكون من الجيد إخبار الجمهور ما حدث وما لم يحدث، وسأفعل ذلك يوما ما ولكن ليس الآن لأنني أريد الاستمرار في تركيزي على كرة القدم فقط، لأنني حينما أتحدث فيتم فهم كلامي بشكل خارج عن السياق ولا أريد حدوث ذلك حاليا".

روما لوكاكو إنتر ميلان الهلال
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