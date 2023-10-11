كرة سلة - الأهلي يفرط في فارق الـ17 نقطة ويخسر أمام سلا بنصف نهائي البطولة العربية

فرّط فريق رجال الأهلي لكرة السلة في التقدم بفارق 17 نقطة وودع منافسات البطولة العربية للأندية أمام جمعية سلا المغربي من نصف النهائي.

وخسر الأهلي أمام سلا المغربي بنتيجة 85-78 في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر.

وفي تكرار لنهائي النسخة الماضية، يلعب الأهلي أمام الكويت الكويتي في الرابعة من عصر غدا الخميس لتحديد صاحب المركز الثالث.

وفرط الأهلي في تقدمه الكبير إذ وصلت لانتيجة إلى 39-22 مع منتصف الفترة الثانية.

ونجح سلا في التعادل مع منتصف الفترة الثالثة قبل أن يعود بقوة ويحسم المباراة لصالحه في النهاية.

وعانى فريق الأهلي من إهدار الرميات الحرة بصورة متكررة إذ أهدر الفريق 11 رمية منهم.

وكان الأهلي قد حسم الفترة الأولى بنتيجة 25-17.

وشهدت الفترة الثانية تألق أحمد مهيب بتسجيل 4 ثلاثيات متتالية ليتقدم الأهلي بنتيجة 39-22.

ولكن انتهت الفترة الثانية بنتيجة 40-34 للأهلي بعد نجاح سلا المغربي في تقليص الفارق بصحوة في دقائق الفترة.

وبدأ الأهلي الفترة الثالثة بصورة جيدة بعد تسجيل إيهاب أمين ثلاثية في البداية ليصل الفارق إلى 9 نقاط قبل أن يتراجع أداء الفريق وتقدم سلا بنتيجة 51-46 قبل 3 دقائق من النهاية.

وبلغت الإثارة ذروتها بعد انتهاء الفترة الثالثة بالتعادل 55-55، ولكن شهدت الدقائق الأولى من الفترة الرابعة صحوة مغربية إذ تقدم سلاح بنتيجة 62-57 عقب مرور ثلاث دقائق.

وتقلص الفارق إلى نقطتين فقط قبل ثلاث دقائق من النهائية ولكن تسببت رعونة لاعبي الأهلي في اتساع الفارق مجددا ثم حسم سلا المباراة والتأهل إلى النهائي بنتيجة 85-78.

ويواجه سلا فريق بيروت اللبناني في المباراة النهائية في السادسة والنصف من مساء غدا الخميس.

أما الأهلي فيلعب أمام الكويت الكويتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصرا.