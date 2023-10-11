كونتي يرد على عرض نابولي.. وتقارير تكشف أسماء مرشحة أخرى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

رد أنطونيو كونتي على إمكانية تولي تدريب نابولي بأنه "يحتاج للوقت للراحة والاستمتاع مع عائلته".

وارتبط اسم مدرب يوفنتوس وإنتر السابق بتدريب نابولي في ظل التقارير التي تشير لاحتمالية رحيل رودي جارسيا عن تدريب البارتينوبي.

وكتب كونتي على "إنستجرام" قائلا: "سمعت بعض الشائعات التي تربطني بأندية مهمة، لكنني أؤكد أنني الآن بحاجة للوقت للراحة والاستمتاع مع عائلتي".

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وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي فإن الإسباني خولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد وإسبانيا وإشبيلية ولفرهامبتون من أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب بطل إيطاليا.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن لوبيتجي تواصل مع إدارة النادي بشكل شخصي.

ويبرز أيضا اسم إيجور تيودور المدير الفني السابق لمارسيليا وأودينيزي وهيلاس فيرونا.

وخسر نابولي 3 مباريات وتعادل في 2 وفاز في 5 مع المدرب الفرنسي، كما ثارت بعض المشاكل بين جارسيا ولاعبين أبرزهم نجمي الفريق فيكتور أوسيمين وخيفيتشيا كفاراستخيليا.

نابولي تعثر منذ أيام أمام جماهيره في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي وخسر بنتيجة 3-1 ضد فيورنتينا في لقاء أقيم على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وارتقى البنفسجي للمركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الصدارة حيث ميلان.

فيما توقف رصيد حامل اللقب عند 14 نقطة تراجع بها للمركز الخامس في سلم الترتيب.

تراجع النتائج دفع إدارة نابولي للبحث عن مدير فني جديد يعيد التوازن للفريق.

في المقابل رحل أنطونيو كونتي عن تدريب توتنام بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين في شهر مارس الماضي.

وقاد كونتي توتنام في 76 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 41 مباراة وتعادل في 12 وخسر 23.

المدرب المتوج بالدوري الإيطالي مع إنتر ويوفنتوس قد يعود لبلاده من بوابة نابولي.

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي
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