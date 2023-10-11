طاقم تحكيم إماراتي لمواجهة مصر أمام زامبيا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقح حكام إماراتي لقيادة مباراة الفراعنة أمام زامبيا.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام السابعة من مساء الخميس.

ويقود أحمد عيسى درويش طاقم حكام إماراتي لمباراة مصر وزامبيا الودية.

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ويتكون طاقم التحكيم من حكم الساحة أحمد عيسى درويش، ويساعده الحكمين سبت عبيد وسعيد المرزوقي.

بينما سيكون يحيى الملا حكما رابعا، ومحمد عبيد خادم حكم فيديو، وأحمد الراشدي حكم فيديو مساعد.

وشارك عيسى في إدارة مباريات المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة في شهر سبتمبر الماضي.

كما تواجد ضمن طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار مباريات في بطولة خليجي 25 التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية.

أحمد عيسى درويش ضمن طاقم حكام بطولة كأس العالم للشباب ...

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

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