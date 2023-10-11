اختر تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا

يخوض منتخب مصر غدا الخميس مباراة ودية أمام زامبيا قبل مواجهة الجزائر وديا الإثنين المقبل في التوقف الدولي الجاري لشهر أكتوبر.

يأتي ذلك استعدادا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.

فمن هو التشكيل الأنسب ضد زامبيا؟

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