اختر تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
يخوض منتخب مصر غدا الخميس مباراة ودية أمام زامبيا قبل مواجهة الجزائر وديا الإثنين المقبل في التوقف الدولي الجاري لشهر أكتوبر.
يأتي ذلك استعدادا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.
فمن هو التشكيل الأنسب ضد زامبيا؟
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اختر تشكيل منتخب مصر ضد زامبيا 48 دقيقة | منتخب مصر