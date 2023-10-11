رومانو: نابولي تواصل رسميا مع كونتي.. ونقاط حاسمة قبل الاتفاق

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام

تواصل نابولي بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بحسب الصحفي فابريزو رومانو.

ويدرس نابولي التخلي عن خدمات رودي جارسيا مدربه الحالي.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن نابولي تواصل رسميا مع أنطونيو كونتي اليوم الأربعاء ليحل محل رودي جارسيا.

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وأوضح رومانو أن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، إذ توجد العديد من النقاط الحاسمة التي سيتم مناقشتها بين الطرفين.

نابولي تعثر منذ أيام أمام جماهيره في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي وخسر بنتيجة 3-1 ضد فيورنتينا في لقاء أقيم على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وارتقى البنفسجي للمركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الصدارة حيث ميلان.

فيما توقف رصيد حامل اللقب عند 14 نقطة تراجع بها للمركز الخامس في سلم الترتيب.

تراجع النتائج دفع إدارة نابولي للبحث عن مدير فني جديد يعيد التوازن للفريق.

في المقابل رحل أنطونيو كونتي عن تدريب توتنام بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين في شهر مارس الماضي.

وقاد كونتي توتنام في 76 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 41 مباراة وتعادل في 12 وخسر 23.

المدرب المتوج بالدوري الإيطالي مع إنتر ويوفنتوس قد يعود لبلاده من بوابة نابولي.

أنطونيو كونتي نابولي توتنام
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