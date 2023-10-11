خالد جلال: أجواء فاركو تساعد على النجاح.. لا بد من حدوث أمرين في المباريات المقبلة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

خالد جلال مدرب البنك الأهلي

يؤمن خالد جلال المدير الفني الجديد لفاركو أن أجواء ناديه تساعد على النجاح.

وتولى خالد جلال تدريب فاركو خلفا للبرتغالي برونو روماو الذي رحل بعد ثلاث جولات من بداية الدوري.

وتحدث خالد جلال قائلا: "سعيد بتلك الخطوة، فاركو فريق كبير وأثبت خلال الموسمين الماضيين كفاءة منذ صعوده للدوري".

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وأردف "رحبت بتدريب الفريق بعد الحديث مع مسؤولي النادي والأجواء هنا تساعد كثيرا على نجاح أي مدرب".

وواصل "فاركو يمتلك لاعبين مميزين، يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر".

وعن رسالته للاعبين قال: "لا بد من فرض شخصية الفريق في كل مباراة وأن نبادر بالفعل وليس رد فعل حتى أمام الفرق الكبرى، وذلك سيأتي بشكل تدريبي".

وأتم خالد جلال حديثه "هناك سوء حظ واجه الفريق في الثلاث مباريات الماضية، والمدرب السابق قدم عمله على أفضل ما يكون، وسنواصل على ما قام به مع وضع وجهة نظرنا وسنستغل فترة التوقف الحالية لإعداد الفريق بشكل جيد للفترة المقبلة".

وحصد فاركو نقطة وحيدة حتى الآن إثر تعادله مع سيراميكا كليوباترا فيما خسر من مودرن فيوتشر والمصري.

ويلعب فاركو مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.

فاركو خالد جلال
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