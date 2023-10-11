لاعب زامبيا: جاهزون لمواجهة منتخب مصر.. هدفنا التناغم قبل كأس إفريقيا

يرى لوبامبو موسوندا لاعب منتخب زامبيا أن مواجهة منتخب بلاده أمام مصر مهمة من أجل التجضير لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام السابعة من مساء الخميس.

وقال لوبامبو موسوندا في مؤتمر صحفي: "جاهزون لمواجهة منتخب مصر صاحب الخبرات الكبيرة".

وشدد "المباراة مهمة من أجل زيادة الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق قبل مباريات كأس أمم إفريقيا".

ويستعد منتخبي مصر وزامبيا لخوض نهائيات كاس أمم إفريقيا المقبلة في كون ديفوار.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة بين 6 فرق من أصل 24 مشاركا في البطولة. (طالع التفاصيل)

بينما يتواجد منتخب زامبيا ضمن التصنيف الثالث.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.