مدرب زامبيا: سنلعب مباراة مصر بكامل الجدية

شدد موزيس مساعد مدرب منتخب زامبيا على أهمية مواجهة نظيره المصري الودية.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام السابعة من مساء الخميس.

وقال موزيس في مؤتمر صحفي: "نعرف قيمة المنتخب المصري جيدا من الناحية الفردية والجماعية. سنلعب المباراة الودية بكامل الجدية ونعتبرها اختبارا قويا لمستوى الفريق".

وأضاف "مواجهة منتخب مصر مهمة للغاية في هذا التوقيت، لتقييم اللاعبين الذين يظهرون معنا للمرة الأولى قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا".

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".