مدرب زامبيا: سنلعب مباراة مصر بكامل الجدية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

زامبيا تحت 23 سنة

شدد موزيس مساعد مدرب منتخب زامبيا على أهمية مواجهة نظيره المصري الودية.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا وديا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في تمام السابعة من مساء الخميس.

وقال موزيس في مؤتمر صحفي: "نعرف قيمة المنتخب المصري جيدا من الناحية الفردية والجماعية. سنلعب المباراة الودية بكامل الجدية ونعتبرها اختبارا قويا لمستوى الفريق".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين آس: تشافي يضغط لضم روكي مبكرا E-sports - لتكرار إنجاز 2021.. موعد وتسجيل منافسات ريد بل كامبس كلاتش مؤتمر تريزيجيه: خسارة نهائيين مثل الكابوس لنا.. ونستهدف لقب أمم إفريقيا

وأضاف "مواجهة منتخب مصر مهمة للغاية في هذا التوقيت، لتقييم اللاعبين الذين يظهرون معنا للمرة الأولى قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا".

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".

منتخب مصر منتخب زامبيا
نرشح لكم
مؤتمر تريزيجيه: خسارة نهائيين مثل الكابوس لنا.. ونستهدف لقب أمم إفريقيا مؤتمر فيتوريا: لم استقر على من سيخوض مباراة زامبيا.. وقلصت قائمتي إلى 36 لاعبا لاعب زامبيا: سنلعب أمام مصر بجدية ولا نهدف إلا للفوز رغم تهديد مسيرته الكروية في إنجلترا.. سام مرسي يقود حملة للدفاع عن فلسطين أحمد سامي: إصابتي ليست قوية.. واختيارات فيتوريا تمنح الدافع للجميع عمر كمال: سنخوض تجربيتن قويتين.. وفيتوريا أبلغني سبب استبعادي من المعسكرات السابقة بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهتي زامبيا والجزائر حازم إمام عن وديتي المنتخب: هذا ما نريد تحقيقه حتى لو لم نفز
أخر الأخبار
مدرب زامبيا: سنلعب مباراة مصر بكامل الجدية 15 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين 18 دقيقة | الكرة المصرية
آس: تشافي يضغط لضم روكي مبكرا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة سلة - الأهلي (12)-(7) سلا المغربي.. الفترة الأولى 28 دقيقة | كرة سلة
E-sports - لتكرار إنجاز 2021.. موعد وتسجيل منافسات ريد بل كامبس كلاتش 32 دقيقة | Gamers
مؤتمر تريزيجيه: خسارة نهائيين مثل الكابوس لنا.. ونستهدف لقب أمم إفريقيا 41 دقيقة | منتخب مصر
أنشيلوتي يحصل على دكتوراة فخرية.. رسالة للاعبين وإعلان قد يسبب أزمة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر فيتوريا: لم استقر على من سيخوض مباراة زامبيا.. وقلصت قائمتي إلى 36 لاعبا 47 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر