الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم الأربعاء تضامنه الكامل مع فلسطين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على التضامن الكامل مع أشقائنا في الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي.

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ويدعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم.

وتتعرض فلسطين حاليا وبالتحديد في غزة لقصف إسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" والتي شهدت توافد الفلسطينيين إلى المدن المحتلة قبل عدة أيام.

الأهلي فلسطين
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