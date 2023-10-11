الأهلي يعلن تضامنه مع فلسطين

أعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم الأربعاء تضامنه الكامل مع فلسطين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على التضامن الكامل مع أشقائنا في الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي.

ويدعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم.

الأهلي يعلن تضامنه مع الأشقاء في فلسطين 🇵🇸 🦅 🇪🇬 pic.twitter.com/DELgpK7Q6K — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 11, 2023

وتتعرض فلسطين حاليا وبالتحديد في غزة لقصف إسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" والتي شهدت توافد الفلسطينيين إلى المدن المحتلة قبل عدة أيام.