آس: تشافي يضغط لضم روكي مبكرا

يضغط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من أجل بدء مشوار البرازيلي فيتور روكي مشواره مع النادي الكتالوني مبكرا.

وأعلن برشلونة ضم روكي في الصيف مقابل 40 مليون يورو على أن يرتدي قميص الفريق بشكل رسمي بدءا من موسم 2024-25.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشافي يضغط بقوة لقدوم فيتور روكي في يناير خصوصا بعد إصابة ليفاندوفسكي.

وأوضحت التقارير أن إدارة برشلونة وعدت المدرب الشاب، بأنها ستفعل ما بوسعها من اجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم الانتظار لنهاية الموسم.

وأشارت إلى أن تشافي بدوره أجرى اتصالا هاتفيا باللاعب وطمأنه وأكد أنه من المتوقع قدومه في يناير وطالبه بالتركيز على عملية تعافيه من الإصابة.

وأصيب روكي في مباراة باراناينسي ضد إنترناسيونال الشهر الماضي وخرج بعد 11 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

وذكرت شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية في وقت سابق أن روكي تعرض لإصابة قوية بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

ويسعى برشلونة لتعافي روكي في أقرب وقت وضمه في يناير خاصة بعد إصابة روبرت ليفانودفسكي.

المهاجم البالغ 18 عاما سجل 20 هدفا وصنع 7 في 42 مباراة خلال عام 2023.