انتهت كرة سلة - الأهلي (78)-(85) سلا المغربي.. الأحمر يودع البطولة العربية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

يلعب الأهلي أمام جامعة سلا المغربي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

ويسعى الأهلي نحو الوصول إلى النهائي للمباراة الثالثة على التوالي.

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سلا يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز 85-78

ق0:22 سلا يضع قدما في النهائي والتقدم 80-75

ق0:43 الأهلي يقلص الفارق إلى 75-78

ق1:03 تقدم سلا مستمر والنتيجة 78-71

ق2:21 الفارق يتسع لسلا 74-69

ق3:00 تقدم سلا المغربي 71-69

ق6:16 سلا متقدم 64-59

ق7:10 سلا يتقدم 62-57

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بالتعادل 55-55

ق0:55 التعادل 53-53

ق2:34 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 51-50

ق3:20 تقدم سلا 51-46

ق6:18 التعادل 45-45

ق9:00 تقدم الأهلي 45-36

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 42-36

ق0:51 الأهلي متقدم 40-34

ق1:40 الفارق يتقلص أكثر وتقدم الأهلي 40-33

ق3:12 ست نقاط متتالية للفريق المغربي وتقدم الأهلي 39-28

ق4:09 مهيب يواصل التألق بتسجيل ثلاثيات والنتيجة 39-22 للأهلي

ق7:39 تفوق أهلاوي مع بداية الفترة الثانية والتقدم 31-17

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 25-17 للأهلي

ق2:00 ثلاثية جديدة من فاكوادي والنتيجة 20-15 للأهلي

ق5:00 الأهلي متقدم مع منتصف الفترة بنتيجة 12-7

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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