مؤتمر تريزيجيه: خسارة نهائيين مثل الكابوس لنا.. ونستهدف لقب أمم إفريقيا

كشف محمود حسن "تريزيجيه" عن طموح لاعبي منتخب مصر بتحقيق لقب أمم إفريقيا بعد خسارة لقب نسختين.

ويلعب منتخب مصر أمام زامبيا في السابعة من مساء غدا الخميس في مباراة ودية على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "نشكر أشقائنا في الإمارات على الاستقبال، نلعب مباراتين مهمتين أمام زامبيا والجزائر ولدينا مدرب كبير وفريق قوي على قدر المسؤولية".

وشدد "إن شاء الله تكون جاهزية جيدة قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم إفريقيا".

ويلعب منتخب مصر الشهر المقبل مباراتين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف تريزيجيه "هدفنا حصد لقب أمم إفريقيا المقبلة بعد الوصول للنهائيين ولم يحالفنا الحظ لأن جيلنا يستحق التتويج بمثل تلك البطولة".

وتابع "الجيل الحالي مستعد للتحدي المقبل، وصلنا إلى نهائيين وإذا كنا فزنا باللقبين كان الأمر سيختلف ولكن التاريخ في النهاية لا يتذكر إلى البطل".

وأوضح لاعب منتخب مصر "خسارة نهائيين مثل الكابوس بالنسبة لنا، سبق وأن لعبنا كأس العالم ونعلم جيدا ذلك الشعور وهدفنا تكرار الأمر مرة أخرى 2026".

واختتم تريزيجيه تصريحاته "إذا تحدثت مع أي لاعب في المنتخب ستجد نفس الحديث وهو حصد أمم إفريقيا ثم الوصول للمونديال لفعل شيء مختلف وليس لمجرد المشاركة".

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتشهد قائمة منتخب مصر عودة الثنائي المحترف محمد النني ومحمود تريزيجيه بعد العودة من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري قرار روي فيتوريا المدير الفني بضم أحمد نبيل كوكا بدلا من إمام عاشور.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل كوكا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.