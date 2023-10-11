أنشيلوتي يحصل على دكتوراة فخرية.. رسالة للاعبين وإعلان قد يسبب أزمة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

حصول كارلو أنشيلوتي على الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما

حصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اليوم الأربعاء في جامعة بارما على مرتبة الشرف في "علوم وتقنيات الأنشطة الحركية الوقائية".

وخلال حفل تخرجه حصل المدرب الإيطالي على الدكتوراه الفخرية من الجامعة.

وقال أنشيلوتي مازحا: "سأقول للاعبين الآن بإمكانكم أن تنادوني يا دكتور".

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ولكن خلال الحفل تسبب باولو أندريه عميد جامعة بارما بطريق الخطأ أن أنشيلوتي سيدرب منتخب البرازيل العام المقبل عقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال عميد جامعة بارما في كلمته قبل تسليم أنشيلوتي شهادة تخرجه والدكتوراه الفخرية: "في عام 2024 ينتظر أنشيلوتي مغامرة غير عادية وهي حلم بالنسبة للعديد من المدربين بتوليه تدريب منتخب البرازيل".

وأضاف "سيصبح هو أول مدرب أجنبي يقود الفريق في خلال 60 عاما والرابع فقط في تاريخ المنتخب البرازيلي".

وأكمل عميد جامعة بارما حديثه "إن الإعجاب الذي نشعر به تجاه أنشيلوتي كبير ويتجاوز كل الحدود".

وأتم "إنه لشرف عظيم وسعادة كبيرة لنا أن يقبل أنشيلوتي جائزتنا فهو سفير حقيقي لبلدنا في العالم ونجاحه في مختلف الأماكن تجعل منه أسطورة حقيقية".

وكانت انتشرت أنباء حول تدريب أنشيلوتي للبرازيل عقب نهاية الموسم الجاري لكن المدرب الإيطالي نفى ذلك سابقا.

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