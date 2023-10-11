مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل إكرامي وفتحي بنهاية الموسم

كشف مصدر من فريق بيراميدز حقيقة رحيل ثنائي الفريق شريف إكرامي وأحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد شريف إكرامي مستمر مع بيراميدز حتى نهاية الموسم المقبل، أما أحمد فتحي فينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري واستمراره من عدمه سيكون بالاتفاق بيننا وبينه بنهاية الموسم".

وكان كل من اللاعبين قد جدد تعاقده قبل بداية الموسم الحالي مع بيراميدز.

وانضم الثنائي إلى بيراميدز في عام 2020 بعد نهاية عقده مع الأهلي.

فتحي صاحب الـ 38 عاما شارك في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يشارك إكرامي صاحب الـ 40 عاما في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وحصل بيراميدز على 7 نقاط في الجولات الثلاث الأولى في الدوري المصري في الموسم الحالي.

وحقق بيراميدز الفوز على إنبي والبنك الأهلي بينما تعادل مع الزمالك في الجولة الأولى.