في الجول يكشف - هل يحق لـ وليد الكرتي وأسامة جلال الرحيل عن بيراميدز في يناير؟

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 16:31

كتب : حامد وجدي

أسامة جلال - وليد الكرتي

هل يحق لـ وليد الكرتي لاعب بيراميدز وأسامة جلال مدافع الفريق التوقيع لأي ناد في يناير المقبل والانتقال له بشكل مجاني في الصيف؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

وليد الكرتي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

العديد من الأخبار انتشرت في الفترة الحالية تشير إلى أن تعاقد وليد الكرتي وأسامة جلال مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com: أن عقد وليد الكرتي مع بيراميدز مستمر لنهاية الموسم المقبل ولا يحق له التوقيع مجانا في يناير المقبل كما يشاع.

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وأن عقد اللاعب المغربي مع بيراميدز كان لموسمين مع أحقية التجديد لسنة إضافية إذا تم إبلاغه في شهر مارس. بيراميدز اتفق بالفعل مع الكرتي منذ يناير الماضي وتم التجديد.

أما المدافع أسامة جلال تعاقده مع بيراميدز مستمر لـ 3 سنوات مقبلة، ولا يوجد شرط جزائي في العقد. ورحيل اللاعب لن يكون إلا بالتفاوض مع إدارة النادي.

المغربي وليد الكرتي البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف بيراميدز قادما من نادي الوداد في 2021.

بينما المدافع المصري أسامة جلال البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف بيراميدز قادما من إنبي في العام ذاته.

الدوري المصري وليد الكرتي بيراميدز أسامة جلال
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