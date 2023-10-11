محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 16:07

كتب : حسام نور الدين

محمد شوقي

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد شوقي في منصب نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي.

وبذلك سيكون محمد شوقي نائبا لـ بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي.

جاء ذلك بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وبالاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف.

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وكان الأهلي أعلن قبل عدة شهور تعيين وليد سليمان في منصب رئيس قطاع الناشئين في الأهلي.

كما عين الأهلي مؤمن زكريا مساعدا لرئيس قطاع الناشئين.

وكان محمد شوقي أحد أفراد الجيل الذهبي للأهلي ومنتخب مصر الذي حقق العديد من البطولات في الفترة من 2005 وحتى 2010.

وانتقل محمد شوقي من المصري إلى الأهلي في عام 2003 قبل أن يتألق بالقميص الأحمر ومنه ينتقل إلى الدوري الإنجليزي مع نادي ميدلزبره.

وعمل محمد شوقي كمدرب مساعد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

الأهلي محمد شوقي لجنة التخطيط
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