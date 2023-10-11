Gaming – هاري كين وساني ضمن المتنافسين على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 15:17
كتب : FilGoal
أعلنت لعبة EA FC24 المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني.
ويتنافس 6 لاعبين على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الألماني والتي تقدمها اللعبة الإلكترونية.
ويحصل اللاعب الأفضل في كل شهر على بطاقة مطورة بشكل خاص يتمكن اللاعبون من الحصول عليها عبر تحديات SBC في طور Ultimate team.
ويأتي المرشحون لجائزة لاعب الشهر كالتالي:
هاري كين (بايرن ميونيخ) – ليروي ساني (بايرن ميونيخ) – أليكس جريمالدو (باير ليفركوزن) – سيهرو جوراسي (شتوتجارت) – كريس فوهريتش (شتوتجارت).
ويتم اختيار اللاعب الحاصل على الجائزة باختيارت الجماهير.
ويتصدر جوراسي قائمة هدافين الدوري الألماني حتى الآن برصيد 13 هدفا، ويبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن رقم كريستوفر نكونكو الذي سجل 16 هدفا في الموسم الماضي ونال جائزة الهداف.
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