موراتا: جددت تعاقدي مع أتليتكو مرتين في الصيف.. وعلاقتي بجدي تغيرت بسبب ريال مدريد

كشف ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد عن تغير علاقته مع جده في وقت سابق عندما لعب ضمن صفوف الفريق ريال مدريد.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد ريال مدريد

وقال موراتا عبر إذاعة كادينا سير: "في الصيف الماضي جددت تعاقدي مع أتليتكو مدريد مرتين، كنت قريبا من الرحيل ولكن بعد الحديث مع دييجو سيميوني كان رحيلي مستحيلا، سأموت للتتويج بلقب مع أتليتكو مدريد ذلك الشعور سيكون لا يصدق".

وتابع "هل معاملة الحكام لك مختلفة في أتليتكو عما كانت في ريال مدريد؟ أنت تعرف الإجابة بالفعل والجميع يعرفها".

وأضاف "علاقتي تغيرت مع جدي بعد انضمامي لريال مدريد لأنه مشجع كبير لأتليتكو ولم يعجبه الأمر".

ويلعب موراتا مع أتليتكو مدريد منذ 2019 بعد انتقاله من تشيلسي وتخلل تلك الفترة قضاء موسم على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس.

وبدأ موراتا حياته من ناشئين أتليتكو مدريد وانتقل منه إلى ريال مدريد الذي لعب برفقته 6 مواسم.

وسجل موراتا سبعة أهداف خلال 8 مباريات بقميص أتليتكو منذ بداية الموسم الحالي.