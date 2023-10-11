مورينيو الذي تنبأ باعتزال هازارد مبكرا

"هازارد لاعب مذهل وتستطيع أن ترى ما يمكن فعله ولكن؟".. كلمات جوزيه مورينيو يوم 18 يونيو 2021 لإذاعة "Talk Sport" الإنجليزية عن إيدين هازارد.

إدين هازارد النادي : معتزل

دائما خلف كلمة "ولكن" العديد من الانتقادات والمشاجرات الكلامية وهذا ما سيتم كشفه لاحقا.

وأعلن هازارد عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر الـ32 عاما بعد عدم قبوله لعروض مختلفة لأنها لا ترضي طموحه.

جوزيه مورينيو كان دائم الخلاف مع هازارد، وكان أول من من تنبأ باعتزال النجم البلجيكي مبكرا.

بداية الخلافات بين مورينيو وهازارد

واجه تشيلسي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014 في ثاني مواسم مورينيو مع البلوز وكانت مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء، وخسر الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لكن في مباراة العودة استطاع فريق مورينيو الفوز بهدفين دون رد ليتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، لكن لا جديد خرج من أتليتكو مدريد بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب في ملعب فيسينتي كالديرون، وفوز الروخيبلانكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في ستامفورد بريدج، وهذه المباراة كانت الشرارة، فعقدة عدم تخطي مورينيو لنصف نهائي البطولة أثارت أعصابه.

ليدخل مورينيو في خلاف مع هازارد يشبه الخلاف الذي حدث مع كريستيانو رونالدو خلال فترة تدريبه لريال مدريد، إذ هاجم البلجيكي طريقة مورينيو قائلا: "تشيلسي ليس مصنوع لكي يلعب كرة قدم، نحن أفضل في الهجمات المرتدة، أنا أكون مسؤولا كثيرا لصنع ذلك بمفردي وهذا ليس سهلا".

وهذا كان نفس انتقاد رونالدو لمورينيو في آخر مواسم تدريبه النادي الملكي.

رد عليه مورينيو: "هذا طبيعي لأنه ليس من نوعية اللاعبين المستعدين للتضحية بنفسه بنسبة 100% من أجل الفريق وزملائه، إيدين ليس مستعدا عقليا ليعتني بالظهير الأيسر ومساعدته".. للخلاف بقية في الموسم الثالث لمورينيو.

الخلاف يشتعل بين مورينيو وهازارد

تحدث مورينيو عن هازارد يوم 28 نوفمبر 2015 لشبكة "ESPN" قائلا: "لدينا عدة مفاهيم لصانع الألعاب، بالنسبة لي يجب أن يعمل الكثير من الأشياء مع الكرة وبدونها، لذلك أرى أن صانع الألعاب هو خاص جدا في فريقي، مقتنع أن صانع الألعاب يتحول إلى لاعب وسط محور عندما يخسر الفريق الكرة".

وأضاف "ويكون مهاجما وهميا عندما يستحوذ الفريق على الكرة، من هو صانع الألعاب المثالي بالنسبة لي؟ ويسلي شنايدر وديكو لأنهما يمكنهما الدفاع، ويكونان في منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف".

"الخيانة" التي أنهت مسيرة مورينيو مع تشيلسي

هاجم مورينيو يوم 15 ديسمبر 2015 لاعبيه وأولهم هازارد بعد آخر مباراة له ضد ليستر سيتي وقبل إصدار قرار إقالته من رومان أبراموفيتش وقت تصريحه الشهير عندما قال: "أشعر أنه تم خيانة عملي".

تحدث السبيشال وان قائلا: "يجب أن ينظر اللاعبين لسندرلاند وواتفورد ويقولوا نحن في نفس المستوى، أنا لست النجم الكبير، ولست لاعب الموسم أو بطل العالم، أو متوج بالدوري الإنجليزي، في هذه اللحظة أنا في مستواكم".

كان يقصد مورينيو بلاعب الموسم إيدين أزارد لفوزه بالجائزة، وبطل العالم سيسك فابريجاس بعد التتويج بكأس العالم مع إسبانيا.

لم يستمر مورينيو مع البلوز بعد تلك الكلمات وتلقى أول إقالة له في مسيرته.

هازارد لم ينس كلمات مورينيو

لم ينس هازارد كلمات مورينيو عنه حتى بعد أكثر من عام ففي 5 فبراير 2017 صرح هازارد لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية قائلا: "تطورت أكثر بعد أسبوع واحد من العمل مع كونتي عن عامين مع مورينيو".

ويدرك بالضبط ما يقوله هازارد، لماذا؟ لأن مورينيو دخل في خلافات كبيرة مع كونتي وتبادلا التصريحات للهجوم على بعضهما البعض، لذلك أراد هازارد أن يستفز مدربه السابق.

اعتذار هازارد لمورينيو

اعتذر هازارد لمورينيو ولكن ليست نهاية القصة تماما، فلم يكشف مورينيو بعد عن مربط الفرس.

وقال هازارد لصحيفة "جارديان" الإنجليزية في 13 أكتوبر 2018: "أرسلت لمورينيو رسالة لأقول له آسف على رحيله واعتذر له".

وأضاف "شعرت أني كنت مذنبا لأنني كنت لاعب الموسم وكنت من أكثر اللاعبين المؤثرين ومن ثم انخفض مستواي، في 12 موسم لم يكن لدي موسما سيئا إلا آخر ستة أشهر مع مورينيو".

وأنهى حديثه "هذا كان خطأ مني جزئيا، بعد التتويج بالدوري طلبنا من مورينيو قضاء إجازة إضافية ولكن رفض، وبعد العودة كنت حقا بعيدا عن مظهر جسدي المعتاد".

مورينيو والكشف عن المستور

قرر مورينيو الكشف عن المستور في قضية هازارد والخلافات وحقيقة أن البلجيكي سيعتزل كرة القدم مبكرا.

وقال مورينيو في حديث مع إذاعة "Talk Sport" يوم 18 يونيو 2021 في وقت معاناة هازارد بدنيا: "هو ببساطة لاعب مذهل لكن مروع في التدريب، تستطيع أن تتخيل ما يمكن أن يفعله إذا كان لديه الاحترافية في التدريبات".

وأضاف "لكنه لا يعمل كثيرا كل يوم في الملعب، عندما يكون في الملعب لا ترى انعكاس العمل طوال الأسبوع، لكن ترى انعكاس موهبته، تستطيع التخيل إذا كان محترفا جيدا".

وأنهى حديثه "وفقا لحالته البدنية وسرعته وحالته كان سيكون لاعبا أفضل بكثير إذا كان يتدرب بجدية، ما تراه هو الموهبة التي أعطاها الله إياه".

وبالتالي مورينيو أمسك مربط الفرس وكشف عن كل شيء كان يعاني منه هازارد مع ريال مدريد ولم يتمكن جسد البلجيكي من تحمل عدم الاعتناء به بالشكل اللازم مثل لوكا مودريتش على سبيل المثال.

من مدحه يرفضه

بالتأكيد لم تنس مدح هازارد لكونتي وأنه افضل من مورينيو، لكن ماذا حدث؟

هازارد في عام 2021 كان يعاني في ريال مدريد، حتى حسب التقارير الإنجليزية المختلفة فدانييل ليفي عرض على كونتي وقت تدريبه لتوتنام بأن يتعاقد مع هازارد وإعادته لمستواه.

ولكن تفاجأ هازارد من رفض المدرب الإيطالي التعاقد معه ومحاولة الرهان عليه للعودة لمستواه مرة أخرى.

ومن هنا لك حرية الحكم هل كان مورينيو على حق في الخلافات مع هازارد وطريقة تدريبه أم البلجيكي الذي اعتزل مبكرا هو الذي لديه الحق.