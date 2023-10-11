بلدية المحلة يخاطب اتحاد الكرة لنقل بعض مبارياته إلى ملعب كفر الشيخ
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 12:58
كتب : رضا السنباطي
طلب نادي بلدية المحلة نقل بعض مبارياته في الدوري من ملعب غزل المحلة إلى ملعب كفر الشيخ.
وأرسل بلدية المحلة خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب خلاله نقل بعض المباريات إلى ملعب كفر الشيخ "سيتي كلوب".
على أن تكون المباريات التي سيلعبها الفريق هناك دون حضور الجمهور.
وأكد غزل المحلة في خطابه أنه حصل على موافقة سيتي كلوب في اللعب على ملعبه في الدوري.
ويخوض بلدية المحلة مبارياته على ملعب غزل المحلة في الدوري بحضور الجمهور بشكل طبيعي.
ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد أول 3 جولات.
وفاز بلدية المحلة في أول مباراة على المقاولون العرب ثم خسر من سموحة وتعادل مع زد.
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