تنس - نادال يعود إلى الملاعب في أستراليا المفتوحة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

رافائيل نادال - تنس

قد تشهد بطولة أستراليا المفتوحة المقبلة عودة الأسطورة رافاييل نادال إلى الملاعب حسب مدير البطولة.

وقال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للصحفيين: "رافاييل نادال سيعود إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة يناير المقبل".

وأضاف "أنا على تواصل مع الفريق المساعد لنادال وأعلم أن متحمس للعودة في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير".

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البالغ من العمر 37 عاما يغيب منذ نحو عام بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال النسخة الأخيرة من بطولة أستراليا المفتوحة.

النجم الإسباني خضع لعمليتين جراحيتين في العام الأخير.

لكنه ألمح إلى أنه قد يعتزل اللعبة العام المقبل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات.

وغاب النجم المخضرم عن الملاعب في كثير من البطولات في الأعوام الأخيرة بسبب إصابته في الساق.

وقال نادال لقناة موفي ستار قبل أسابيع: "ربما يكون عام 2024 هو الأخير في مسيرتي، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100%، ربما أجد نفسي تعافيت وأصبحت قادرا على استكمال مسيرتي بعدها".

وأضاف "استهدف اختتام مسيرتي في أولمبياد باريس 2024، وأتمنى أن أشارك في بطولة رولان جاروس العام المقبل".

وتابع "أنا على علم بالصعوبات التي تواجهني، واعترف بصعوبة التغلب على التقدم بالسن والمشكلات البدنية لكن رغبتي في اللعب تزيد التفاؤل داخلي".

وأكمل "من يدري؟ ماذا لو تعافى جسدي فجأة وشعرت بالقوة والحيوية للاستمرار؟ بمجرد أن أعرف الإجابة، سأشاركها مع الجماهير، أنا أراقب حالتي البدنية يوميا".

وأتم "أتمنى أنه في غضون شهرين، حوالي منتصف نوفمبر، سيكون لدي الوضوح لأقول: "أين أنا؟" كيف حالي؟ كيف تتقدم الإصابة؟ أتدرب لمدة 40 دقيقة يوميًا، ثلاث مرات في الأسبوع، وأقوم بالكثير من العمل في صالة الألعاب الرياضية".

قبل أسابيع، توج نوفاك دجوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليوسع الفارق بينه وبين رافاييل نادال كأكثر المتوجين ببطولات الجراند سلام في التاريخ إلى بطولتين.

وفاز دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقب جراند سلام بينما حقق نادال 22 لقبا، ويأتي من خلفهم فيدرير صاحب الـ 20 لقب.

رافاييل نادال أستراليا المفتوحة
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