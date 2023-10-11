مران الزمالك - الونش يشارك في تدريبات الكرة وتأهيل عواد

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 12:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - هدف الونش

رفع الجهاز الفني للزمالك للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الحمل البدني للاعبي الفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بدأت بالاطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية.

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وخاض أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق تدريبات منفردة ووضع له الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا لعلاجه من الإصابة في العضلة الأمامية.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في المران بعدما خاض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

وخاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق فقرة تدريبات بالكرة ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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